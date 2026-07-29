UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Capbreton

Tempête au Gouf Escape Game AV George Pompidou Capbreton

jeudi 13 août 2026 · AV George Pompidou · Capbreton

Tempête au Gouf Escape Game AV George Pompidou Capbreton

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
AV George Pompidou
Adresse
79 Avenue Georges Pompidou
Ville
40130 Capbreton
Département
Landes
Tarif

Capbreton

Tempête au Gouf Escape Game

AV George Pompidou 79 Avenue Georges Pompidou Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:30:00
fin : 2026-08-13 11:30:00

Date(s) :
2026-08-13

Une tempête a frappé de plein fouet votre voilier ! Pour regagner la côte, une seule solution tout remettre en ordre et travailler en équipe.
Une tempête a frappé de plein fouet votre voilier ! Pour regagner la côte, une seule solution tout remettre en ordre et travailler en équipe. Venez participer à un escape game sous forme de jeu de société qui, au-delà de son aspect ludique, vous permettra de découvrir le nautisme et la protection de l’environnement.

L’activité est accessible à partir de 6 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent ou de leur représentant légal.   .

AV George Pompidou 79 Avenue Georges Pompidou Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 73 72 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tempête au Gouf Escape Game

A storm has hit your sailboat head-on! To make it back to shore, there’s only one solution: get everything back in order and work as a team.

L’événement Tempête au Gouf Escape Game Capbreton a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI LAS

À voir aussi à Capbreton (Landes)