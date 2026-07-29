Tempête au Gouf Escape Game AV George Pompidou Capbreton

Informations pratiques

Capbreton

Tempête au Gouf Escape Game

AV George Pompidou 79 Avenue Georges Pompidou Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:30:00

fin : 2026-08-13 11:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Une tempête a frappé de plein fouet votre voilier ! Pour regagner la côte, une seule solution tout remettre en ordre et travailler en équipe.

Une tempête a frappé de plein fouet votre voilier ! Pour regagner la côte, une seule solution tout remettre en ordre et travailler en équipe. Venez participer à un escape game sous forme de jeu de société qui, au-delà de son aspect ludique, vous permettra de découvrir le nautisme et la protection de l’environnement.

L’activité est accessible à partir de 6 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent ou de leur représentant légal. .

AV George Pompidou 79 Avenue Georges Pompidou Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 73 72 27

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English : Tempête au Gouf Escape Game

A storm has hit your sailboat head-on! To make it back to shore, there’s only one solution: get everything back in order and work as a team.

L’événement Tempête au Gouf Escape Game Capbreton a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI LAS