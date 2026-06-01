Tempête d’histoires dans les marais de Guînes (scolaire), Marais de Guînes, Guînes

Tempête d’histoires dans les marais de Guînes (scolaire) Mardi 9 juin, 10h00 Marais de Guînes Pas-de-Calais

Séance réservée aux écoles de Guînes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T10:00:00+02:00 – 2026-06-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T10:00:00+02:00 – 2026-06-09T16:00:00+02:00

Dans le cadre d’une journée dédiée aux marais de Guînes, François Griffault est invité par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale à partager ses contes avec les élèves des écoles de Guînes.

François choisira les contes en fonction du sens du vent, de son humeur et du public. Ce jour là, dans les marais de Guînes il sera question de grenouilles, de saule, et de liberté.

Marais de Guînes 62340 Guînes Guînes 62340 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Un tour de contes comme un tour du monde avec comme compagnes de voyage des histoires plein le sac à dos et une guitare chatouilleuse.

Tempête d’histoires – François Griffault