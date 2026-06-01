Tempête d’histoires dans les marais de Lumbre (scolaire), Marais de Lumbre, Lumbres

Tempête d’histoires dans les marais de Lumbre (scolaire) Jeudi 11 juin, 10h00 Marais de Lumbre Pas-de-Calais

Séance réservée aux écoles de Guînes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T10:00:00+02:00 – 2026-06-11T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T10:00:00+02:00 – 2026-06-11T16:00:00+02:00

Dans le cadre d’une journée dédiée aux marais de Lumbres, François Griffault est invité par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale à partager ses contes avec les élèves des écoles de Lumbres.

François choisira les contes en fonction du sens du vent, de son humeur et du public. Ce jour là, dans les marais de Lumbres il sera question de grenouilles, de saule, et de liberté.

Marais de Lumbre 62380 Lumbres Lumbres 62380 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Un tour de contes comme un tour du monde avec comme compagnes de voyage des histoires plein le sac à dos et une guitare chatouilleuse.

Tempête d’histoires – François Griffault