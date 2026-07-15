Informations pratiques

Perros-Guirec

TEMPLE PROTESTANT

19 rue de la poste Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les membres de la communauté seront heureux de faire visiter le temple et évoqueront son histoire ainsi que les

origines de la Réforme au 16e siècle. .

19 rue de la poste Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

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English :

L’événement TEMPLE PROTESTANT Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec