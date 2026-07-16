TEMPLE SARASWATI, temple saraswati, Le Moule

Informations pratiques

TEMPLE SARASWATI 19 et 20 septembre temple saraswati Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le temple SARASWATI est constitué d’un ensemble de sanctuaires dédiés aux divinités du panthéon hindou :

GABESH, SARASWATI, LAKSHMY, MARIYAMAN, KALI,DURGA, HANUMAN, MURUGA, KATERI, MADURAI VEERAN, NAGOURMIRA, LES 9 PLANETES.

Différentes cérémonies religieuses y sont organisées ainsi que diverses fêtes (fêtes de Ganesh, de la diwali, festival de lumières, maha shiva, ratri,etc..)

La visite guidée du temple vous permettra de découvrir :

un bref historique de l’arrivée des indiens en Guadeloupe

les apports culturels et cultuels, ainsi qu’agronomiques à la Guadeloupe.

une démonstration de la diversité musicale indienne vous sera proposée

Le pujari Jocelyn NAGAPIN répondra aux différentes questions.

temple saraswati Bois David 97160 Le MOULE Le Moule 97160 Guadeloupe Guadeloupe +590.690.33.24.68 [{« type »: « phone », « value »: « 06 90 33 24 68 »}] Le temple Saraswati est un complexe de plusieurs sanctuaires : Ganesh, Saraswati, Shiva

Le temple Saraswati est un complexe de plusieurs sanctuaires : Ganesh, Saraswati, Shiva

©privé