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TEMPLE SARASWATI, temple saraswati, Le Moule

samedi 19 septembre 2026 · temple saraswati · Le Moule

TEMPLE SARASWATI, temple saraswati, Le Moule

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
temple saraswati
Adresse
Bois David 97160 Le MOULE
Ville
97160 Le Moule
Département
Guadeloupe

TEMPLE SARASWATI 19 et 20 septembre temple saraswati Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le temple SARASWATI est constitué d’un ensemble de sanctuaires dédiés aux divinités du panthéon hindou :
GABESH, SARASWATI, LAKSHMY, MARIYAMAN, KALI,DURGA, HANUMAN, MURUGA, KATERI, MADURAI VEERAN, NAGOURMIRA, LES 9 PLANETES.
Différentes cérémonies religieuses y sont organisées ainsi que diverses fêtes (fêtes de Ganesh, de la diwali, festival de lumières, maha shiva, ratri,etc..)
La visite guidée du temple vous permettra de découvrir :

  • un bref historique de l’arrivée des indiens en Guadeloupe

les apports culturels et cultuels, ainsi qu’agronomiques à la Guadeloupe.

  • une démonstration de la diversité musicale indienne vous sera proposée

  • Le pujari Jocelyn NAGAPIN répondra aux différentes questions.

temple saraswati Bois David 97160 Le MOULE Le Moule 97160 Guadeloupe Guadeloupe +590.690.33.24.68 [{« type »: « phone », « value »: « 06 90 33 24 68 »}] Le temple Saraswati est un complexe de plusieurs sanctuaires : Ganesh, Saraswati, Shiva
Le temple Saraswati est un complexe de plusieurs sanctuaires : Ganesh, Saraswati, Shiva

©privé

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