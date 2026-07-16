TEMPLE SARASWATI, temple saraswati, Le Moule
samedi 19 septembre 2026 · temple saraswati · Le Moule
Informations pratiques
TEMPLE SARASWATI 19 et 20 septembre temple saraswati Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le temple SARASWATI est constitué d’un ensemble de sanctuaires dédiés aux divinités du panthéon hindou :
GABESH, SARASWATI, LAKSHMY, MARIYAMAN, KALI,DURGA, HANUMAN, MURUGA, KATERI, MADURAI VEERAN, NAGOURMIRA, LES 9 PLANETES.
Différentes cérémonies religieuses y sont organisées ainsi que diverses fêtes (fêtes de Ganesh, de la diwali, festival de lumières, maha shiva, ratri,etc..)
La visite guidée du temple vous permettra de découvrir :
- un bref historique de l’arrivée des indiens en Guadeloupe
les apports culturels et cultuels, ainsi qu’agronomiques à la Guadeloupe.
une démonstration de la diversité musicale indienne vous sera proposée
Le pujari Jocelyn NAGAPIN répondra aux différentes questions.
temple saraswati Bois David 97160 Le MOULE Le Moule 97160 Guadeloupe Guadeloupe +590.690.33.24.68 [{« type »: « phone », « value »: « 06 90 33 24 68 »}] Le temple Saraswati est un complexe de plusieurs sanctuaires : Ganesh, Saraswati, Shiva
Le temple Saraswati est un complexe de plusieurs sanctuaires : Ganesh, Saraswati, Shiva
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