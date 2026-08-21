Temps de lecture silencieuse, Médiathèque de Saint-Dolay, Saint-Dolay

Informations pratiques

Temps de lecture silencieuse Vendredi 2 octobre, 15h00 Médiathèque de Saint-Dolay Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T16:30:00+02:00

À partir du 2 octobre, la médiathèque ouvrira un créneau horaire supplémentaire spécialement dédié à la lecture individuelle.

Vous vous sentez parfois isolé·e ? Vous n’avez « pas le temps » de lire ?

Chaque vendredi de 15h à 16h30, vous pourrez venir avec votre livre ou choisir en rayon, et vous installer pour un moment partagé et silencieux.

Les bibliothécaires seront présents mais les activités habituelles (prêts/retours, informatique, copies …) débuteront à 16h30 comme d’habitude. Ce service sera ouvert à tout le monde, pour les personnes inscrites ou non à la médiathèque.

Médiathèque de Saint-Dolay Saint-Dolay Saint-Dolay 56130 Morbihan Bretagne 0299902929 https://www.saintdolay.fr/ https://www.facebook.com/MediathequedeSaintDolay

Biblis en folie 2026

©Médiathèque de Saint-Dolay