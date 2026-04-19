Temps de regard sur création – Cie Poésie des Ombres / Olivier Kargbo et Hana Zarrouk Sept Cent Quatre Vingt Trois / 783 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 12:30 – 13:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Venez découvrir ce qu’est un artiste au travail. Chaque compagnie et artiste accueilli par la compagnie 29.27 ouvrira les portes du grand studio de danse pour une présentation d’une étape de travail. Cie Poésie des Ombres – Olivier Kargbo et Hana Zarrouk L’essence de la compagnieParfois, il faut un espace à soi.Un lieu pour ralentir, écouter, explorer et comprendre ce qui remue sous la surface.De cette nécessité est née Poésie des Ombres, compagnie fondée en 2025 à Nantes par deux artistes issus des danses hip hop, Hana Zarrouk et Olivier Kargbo, aujourd’hui artistes invités au SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS / Cie 29.27Complices depuis plus de quinze ans, ils ont grandi dans la culture hip hop, entre battles, street shows, plateau, projets multi-disciplinaires et actions de transmission. De cette longue traversée est née l’envie de bâtir une maison artistique : un espace vivant qui accueille leurs envies, leurs recherches, leurs créations et leurs actions de transmission, au-delà du seul plateau.Pour eux, les ombres ne sont pas seulement des peurs ou des blessures : elles rassemblent aussi ce qui palpite à l’intérieur, les élans comme les doutes, les forces autant que les fragilités. Nourrie des fondations hip hop (popping, animation, hype, jazz-rock), leur danse transforme ces matières intimes en mouvement.Chaque création ouvre un espace de résonance, où le corps expose son intériorité et l’ouvre au regard de l’autre. Le public n’est plus tenu à distance : il est invité à devenir témoin, complice, parfois même acteur.La danse agit comme une forme d’extimité : elle fait surgir à l’extérieur ce qui d’ordinaire reste secret, et laisse, le temps d’un instant, une trace sensible à partager.Danseuse-interprète et chorégraphe, Hana Zarrouk évolue dans l’univers du hip-hop, entre créations scéniques, performances et collaborations avec diverses compagnies. Son parcours l’a menée à travailler avec des artistes et chorégraphes tels que Richard M’passi et Juliana Kis de la Brainstorm Dance Company pour des pièces comme Entrelacées.Elle a participé à des projets tels que le programme Culturebox sur France TV, ainsi qu’à des festivals comme Séquence Danse au Centquatre à Paris et Contrat au Théâtre du Châtelet. Son travail s’ étend également à des séries photographiques, des vidéos et des performances dans des lieux emblématiques, comme le Carreau du Temple.Son approche chorégraphique est profondément marquée par la technique du popping, une danse d’effet qui lui permet d’explorer la maîtrise du corps, ses tensions et déséquilibres. Chaque mouvement devient un outil d’expression, traduisant des émotions brutes et des sensations fortes.Olivier Kargbo est danseur, chorégraphe et professeur, formé auprès des OG du hip hop parisien.Depuis plus de quinze ans, il évolue entre battles, street shows et scènes internationales, jusqu’à une finale au Hip Hop International à Las Vegas, tout en menant ses propres créations et collaborations avec chorégraphes, musiciens, DJs, plasticiens ou réalisateurs.Ancré dans les techniques hip hop (popping, animation, New Jack Swing, hip hop freestyle), il développe une danse qui privilégie l’interprétation et le récit, toujours portée par la musique. Pédagogue depuis plus de dix ans, il a accompagné de nombreux danseurs, certains jusqu’à la professionnalisation. Artiste en mouvement, créateur de projets et organisateur d’événements, il revendique une énergie toujours en mouvement : mettre son art au service du vivant et de la rencontre. Pièce en cours : En boucle (création 2026)En boucle est la première création de la compagnie Poésie des Ombres, fondée en 2025 à Nantes par Hana Zarrouk et Olivier Kargbo. Les deux chorégraphes, artistes invités au SEPT CENTQUATRE VINGT TROIS / Cie 29/27, conçoivent ce projet comme un duo chorégraphique hip hop d’une durée estimée de 25 à 30 minutes, actuellement en phase de recherche et de résidence.La pièce prend pour point de départ la voix intérieure : ces pensées qui reviennent, se répètent et façonnent notre manière de percevoir le monde. Elle interroge le mécanisme du ressassement mental, cette boucle intime qui peut devenir à la fois refuge et enfermement.Sur scène, deux interprètes développent un dialogue dansé et parlé. Leur danse s’ancre dans les fondations des danses hip hop, travaillées comme un vocabulaire. En les confrontant à la parole et au texte, ils cherchent une forme qui se rapproche du langage naturel : une danse qui respire, qui hésite, qui interrompt, où le geste devient phrase et ouvre un espace de résonance avec le public.Créée à l’issue de temps de recherche et d’expérimentation, En boucle est pensée pour le plateau comme pour l’espace urbain, hall d’immeuble, bureau, arrêt de bus, lieu de passage. Ce choix prolonge l’héritage des chorégraphes et témoigne de leur volonté de garder la danse au plus près des gens, dans leur quotidien. La pièce s’inscrit dans la démarche de la compagnie : transformer l’intériorité et l’ombre en matière chorégraphique, et inventer de nouvelles manières de partager la danse avec toutes et tous. Olivier Kargbo & Hana Zarrouk, chorégraphesARTISTES INVITE.ES DE LA CIE 29.27 POUR LES SAISONS 2025-2027

Sept Cent Quatre Vingt Trois / 783 Centre-ville Nantes 44000

02 51 84 10 83 http://www.783-nantes.com/ contact@783-nantes.com 02.51.84.10.83 https://www.783-nantes.com



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