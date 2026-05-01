Temps d’échange Pour mon enfant un cartable sain…mais pas que Ecole des Radicelles Mauzens-et-Miremont
Temps d’échange Pour mon enfant un cartable sain…mais pas que Ecole des Radicelles Mauzens-et-Miremont vendredi 29 mai 2026.
Mauzens-et-Miremont
Temps d’échange Pour mon enfant un cartable sain…mais pas que
Ecole des Radicelles 41 Chemin des Écoles Mauzens-et-Miremont Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 17:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
17h. Le Dr Isabelle Farbοs vous aide à repérer les perturbateurs endocriniens du quotidien et à adopter des alternatives simples pour protéger la santé des enfants. Gratuit
Parents, et si on faisait le point sur ce qui se cache dans le quotidien de nos enfants ?
Les perturbateurs endocriniens sont présents dans de nombreux objets du quotidien fournitures scolaires, plastiques, produits d’hygiène… Sans que l’on s’en rende compte, ils peuvent avoir un impact sur la santé de nos enfants.
Comment les repérer ? Quels gestes simples adopter au quotidien ? Quelles alternatives choisir sans se compliquer la vie ?
Pour répondre à toutes ces questions, nous aurons le plaisir d’accueillir le Dr Isabelle Farbοs, chercheure spécialisée en santé environnementale, pour un moment d’échanges concret, bienveillant et sans culpabilisation.
Un moment de convivialité clôturera les échanges .
Ecole des Radicelles 41 Chemin des Écoles Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 36 94
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English : Temps d’échange Pour mon enfant un cartable sain…mais pas que
17h. Dr. Isabelle Farb?s will help you to spot everyday endocrine disruptors and adopt simple alternatives to protect children’s health. Free
L’événement Temps d’échange Pour mon enfant un cartable sain…mais pas que Mauzens-et-Miremont a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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