Temps fort aus sein d’une rencontre Musée Marelles Musée Marzelles Marmande

Temps fort aus sein d’une rencontre Musée Marelles

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Participez nombreuses et nombreux à la restitution festive et joyeuse des ateliers créatifs Bonéné animés par l’association Sœurs d’encre.

Participez nombreuses et nombreux à la restitution festive et joyeuse des ateliers créatifs Bonéné animés par l’association Sœurs d’encre.

Cet évènement est ouvert à toutes et tous !

Gratuit .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 49 musee@mairie-marmande.fr

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English : Temps fort aus sein d’une rencontre Musée Marelles

Come one, come all to the festive and joyful restitution of the Bonéné creative workshops led by the S?urs d?encre association.

L’événement Temps fort aus sein d’une rencontre Musée Marelles Marmande a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Val de Garonne