Temps fort braille : sensibilisation à la déficience visuelle, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Temps fort braille : sensibilisation à la déficience visuelle Samedi 6 juin, 14h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

En accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Samedi 6 juin – 14h à 17h en continu

Des activités pour se sensibiliser de manière ludique à la déficience visuelle : sous bandeaux ou chaussé de lunettes de simulation, mettez-vous à la place d’une personne déficiente visuelle dans le quotidien.

Médiathèque José Cabanis

Détail des animations

Accès à la culture par les livres en braille et audio

Utilisation et découverte du matériel adapté aux personnes déficientes visuelles. Animé par les Auxiliaires des aveugles, le CTEB, Association donneurs de voix

Espace Parquet (rez-de-chaussée)

Activités du quotidien

Comment les personnes déficientes visuelles peuvent-elles participer aux activités du quotidien (mettre la table, trier le linge, parcours locomotion, jeux de société) ?

Animé par l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels.

Espace Parquet (rez-de-chaussée)

Jeux sous bandeau

Testez 2 jeux sous bandeau :

– 2 stands tir à l’arc (animation sans danger, bout en mousse).

À partir de 12 ans

– 1 stand sarbacane animé par l’UNADEV.

À partir de 7 ans

Espace jardin (niveau –1)

En continu de 14h à 17h, durée de chaque session : 30 min

Tandem

Pédalez à 2, la personne derrière aura les yeux bandés.

Animé par l’Association Valentin Haüy.

Place Légion d’honneur, à côté de la médiathèque

À partir de 16 ans

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Des activités pour se sensibiliser de manière ludique à la déficience visuelle déficience visuelle