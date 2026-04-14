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Temps fort braille : sensibilisation à la déficience visuelle, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Temps fort braille : sensibilisation à la déficience visuelle, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Temps fort braille : sensibilisation à la déficience visuelle, Médiathèque José Cabanis, Toulouse samedi 6 juin 2026.

Lieu : Médiathèque José Cabanis

Adresse : 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse

Ville : 31506 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : En accès libre

Temps fort braille : sensibilisation à la déficience visuelle Samedi 6 juin, 14h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

En accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Samedi 6 juin – 14h à 17h en continu
Des activités pour se sensibiliser de manière ludique à la déficience visuelle : sous bandeaux ou chaussé de lunettes de simulation, mettez-vous à la place d’une personne déficiente visuelle dans le quotidien.
Médiathèque José Cabanis

Détail des animations
Accès à la culture par les livres en braille et audio
Utilisation et découverte du matériel adapté aux personnes déficientes visuelles. Animé par les Auxiliaires des aveugles, le CTEB, Association donneurs de voix
Espace Parquet (rez-de-chaussée)

Activités du quotidien
Comment les personnes déficientes visuelles peuvent-elles participer aux activités du quotidien (mettre la table, trier le linge, parcours locomotion, jeux de société) ?
Animé par l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels.
Espace Parquet (rez-de-chaussée)

Jeux sous bandeau
Testez 2 jeux sous bandeau :
– 2 stands tir à l’arc (animation sans danger, bout en mousse).
À partir de 12 ans
– 1 stand sarbacane animé par l’UNADEV.
À partir de 7 ans
Espace jardin (niveau –1)
En continu de 14h à 17h, durée de chaque session : 30 min

Tandem
Pédalez à 2, la personne derrière aura les yeux bandés.
Animé par l’Association Valentin Haüy.
Place Légion d’honneur, à côté de la médiathèque
À partir de 16 ans

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Des activités pour se sensibiliser de manière ludique à la déficience visuelle déficience visuelle

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