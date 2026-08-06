Temps fort marionnettes Tu sais siffler Berra Colmar
mardi 6 octobre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Temps fort marionnettes Tu sais siffler Berra
13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-06 10:00:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Le festival Temps Fort Marionnettes de l’association Lézard revient dans les quartiers Ouest de la ville !
Le festival Temps Fort Marionnettes de l’association Lézard revient dans les quartiers Ouest de la ville!
Au programme: des spectacles tous publics autour de la marionnette et de l’objet animé. Un temps familial, ouvert aux petits et aux grands, le tout dans un esprit de convivialité et de fête! .
13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr
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English :
The Temps Fort Marionnettes festival, organized by the L%E9zard association, is returning to the city’s western neighborhoods!
L’événement Temps fort marionnettes Tu sais siffler Berra Colmar a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme de Colmar
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