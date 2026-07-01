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« Remède à la mélancolie »

Et si la danse devenait une arme pour la paix ? Portée par les frères Ben Aïm – Christian et François – Tendre colère explore ce point de bascule où l’émotion déborde sans jamais exploser. Les corps oscillent entre fureur et tendresse, traversés par une tension douce. La colère affleure pour mieux se transformer, par glissements, par gestes suspendus. Rien de frontal ici : tout passe par l’écoute et la relation à l’autre. Dans une spirale d’énergie, teintée d’humour et d’utopie, dix interprètes se laissent emporter par une force fraternelle sur la scène du Jardin des Tuileries : solo, duo, trio, quatuor ou scènes de groupe s’enchaînent sur une musique irrésistible. La puissance de la troupe emporte tout. L’intime rejoint le collectif et convertit l’émotion en baume réparateur.

En partenariat avec les Étés du Louvre

Une chorégraphie signée Christian et François Ben Aïm

Du mercredi 15 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 22h00 à 23h05

payant

Tarif Tuileries A

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T01:00:00+02:00

fin : 2026-07-18T02:05:00+02:00

Date(s) : 2026-07-15T22:00:00+02:00_2026-07-15T23:05:00+02:00;2026-07-16T22:00:00+02:00_2026-07-16T23:05:00+02:00;2026-07-17T22:00:00+02:00_2026-07-17T23:05:00+02:00



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