Tennis de table tournois régional Salle Harana et Mahain Joko Hasparren

Informations pratiques

Hasparren

Tennis de table tournois régional

Salle Harana et Mahain Joko 2 Place Elizalde Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Lancement du premier tableau à 9h00

Lancement du dernier tableau prévu à 16h30

Inscriptions avant le 11 septembre.

Buvette et restauration sur place.

Licence FFTT obligatoire. .

Salle Harana et Mahain Joko 2 Place Elizalde Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mjhasparren@gmail.com

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English : Tennis de table tournois régional

L’événement Tennis de table tournois régional Hasparren a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque