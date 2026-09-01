Tennis de table tournois régional Salle Harana et Mahain Joko Hasparren
dimanche 13 septembre 2026 · Salle Harana et Mahain Joko · Hasparren
Informations pratiques
Hasparren
Tennis de table tournois régional
Salle Harana et Mahain Joko 2 Place Elizalde Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Lancement du premier tableau à 9h00
Lancement du dernier tableau prévu à 16h30
Inscriptions avant le 11 septembre.
Buvette et restauration sur place.
Licence FFTT obligatoire. .
Salle Harana et Mahain Joko 2 Place Elizalde Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mjhasparren@gmail.com
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English : Tennis de table tournois régional
L’événement Tennis de table tournois régional Hasparren a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque
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