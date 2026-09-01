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AGENDA · Hasparren

Tennis de table tournois régional Salle Harana et Mahain Joko Hasparren

dimanche 13 septembre 2026 · Salle Harana et Mahain Joko · Hasparren

Tennis de table tournois régional Salle Harana et Mahain Joko Hasparren

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Salle Harana et Mahain Joko
Adresse
2 Place Elizalde
Ville
64240 Hasparren
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
7 7 7 Tarif de base plein tarif

Hasparren

Tennis de table tournois régional

Salle Harana et Mahain Joko 2 Place Elizalde Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Lancement du premier tableau à 9h00
Lancement du dernier tableau prévu à 16h30
Inscriptions avant le 11 septembre.
Buvette et restauration sur place.
Licence FFTT obligatoire.   .

Salle Harana et Mahain Joko 2 Place Elizalde Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   mjhasparren@gmail.com

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English : Tennis de table tournois régional

L’événement Tennis de table tournois régional Hasparren a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque

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