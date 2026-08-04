TENTATIVE D’ÉPUISEMENT #1 GASPARD CHAUVELOT TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques
vendredi 9 octobre 2026 · TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN · Roques
Informations pratiques
Roques
TENTATIVE D’ÉPUISEMENT #1 GASPARD CHAUVELOT
TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09 21:30:00
Date(s) :
2026-10-09
Revue de presse sous forme de stand-up.
Comment écrit-on un personnage ?
Comment les scénaristes ont-ils et elles eu l’idée de Donald Trump, de Marine Le Pen ? Comment les équipes de décor et effets spéciaux ont-elles conçu le détroit d’Ormuz ?
Comment travaille l’actrice qui interprète Mathilde Panot ?
Quelle est la signification poétique de Giorgia Meloni, Raphaël Glucksmann, Patrick Sébastien ? Le retour du fascisme a-t-il une fonction dramaturgique ? Comment va mon chat ?
Ça va faire huit ans que nous nous posons ces questions ensemble. Vous, je ne sais pas, mais moi, je ne m’en lasse pas. .
TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr
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English :
A press review in the form of a stand-up comedy routine.
L’événement TENTATIVE D’ÉPUISEMENT #1 GASPARD CHAUVELOT Roques a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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