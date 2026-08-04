TENTATIVE D’ÉPUISEMENT #1 GASPARD CHAUVELOT TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

Informations pratiques

Roques

TENTATIVE D’ÉPUISEMENT #1 GASPARD CHAUVELOT

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09 21:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Revue de presse sous forme de stand-up.

Comment écrit-on un personnage ?

Comment les scénaristes ont-ils et elles eu l’idée de Donald Trump, de Marine Le Pen ? Comment les équipes de décor et effets spéciaux ont-elles conçu le détroit d’Ormuz ?

Comment travaille l’actrice qui interprète Mathilde Panot ?

Quelle est la signification poétique de Giorgia Meloni, Raphaël Glucksmann, Patrick Sébastien ? Le retour du fascisme a-t-il une fonction dramaturgique ? Comment va mon chat ?

Ça va faire huit ans que nous nous posons ces questions ensemble. Vous, je ne sais pas, mais moi, je ne m’en lasse pas. .

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr

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English :

A press review in the form of a stand-up comedy routine.

L’événement TENTATIVE D’ÉPUISEMENT #1 GASPARD CHAUVELOT Roques a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE