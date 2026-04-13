Terra Distillerie, Terra Distillerie, Auchel

Terra Distillerie 1 et 7 juin Terra Distillerie Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T14:30:00+02:00 – 2026-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

TERRA Distillerie est une distillerie artisanale unique à Auchel, spécialisée dans la production de vodka, gin et liqueur à base de pommes de terre, un savoir-faire local et durable. Un spiritueux d’exception honorant l’excellence française, enraciné dans le terroir des Hauts-de-France.

Rejoignez-nous pour une visite guidée immersive d’environ 1h30, où vous découvrirez nos processus de fermentation et double distillation, suivie d’une dégustation commentée.

Terra Distillerie 98 rue Arthur Lamendin 62260 Auchel Auchel 62260 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « office@terradistillerie.com »}]

Découvrez TERRA Distillerie, une distillerie artisanale unique à Auchel

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