Terra d’Oc en chansons, Église Saint-Michel, Saint-Michel-de-Lanès

Informations pratiques

Terra d’Oc en chansons Samedi 19 septembre, 17h00 Église Saint-Michel Aude

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

La visite de l’église se clôturera par un concert de polyphonies traditionnelles occitanes et de chants sacrés a cappella, interprétés par le septuor masculin Terras d’Oc.

Église Saint-Michel Place de l’Eglise, 11410 Saint-Michel-de-Lanès, France Saint-Michel-de-Lanès 11410 Aude Occitanie 0468231445 https://www.aude.catholique.fr/paroisse/saint-michel-lauragais Village castral développé à partir d’un bourg ecclésial préexistant. L’église se trouve dans le bourg, sur la hauteur. Une église est mentionnée pour la première fois en 1175, sans doute à l’emplacement de l’actuelle. Elle fut reconstruite dans la seconde moitié du XVe siècle, à partir de l’église romane. C’est une construction gothique avec un clocher-mur édifié ultérieurement, composé de deux étages de baies. En 1844, la nef est surélevée et couverte d’une voûte en plâtre sur lattis de bois. Le XIXe siècle y ajoute de nombreuses chapelles. A la fin du XXe siècle, la reprise des peintures du chœur a permis la découverte d’un décor peint du XVIIIe siècle derrière l’autel.

Cloture de la visite de l’église avec des polyphonies traditionnelles occitanes et chants sacrés a cappella avec le septuor masculin Terras d’Oc.

©Marie-France Calmels