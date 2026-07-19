Informations pratiques

Saint-Michel-de-Lanès

JEP 2026 SAINT-MICHEL-DE-LANÈS

Place de l’Église Saint-Michel-de-Lanès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, le 19 septembre 2026 de 16h00 à 17h40 une visite guidée de l’église de Saint- Michel- de- Lanès et ses magnifiques peintures murales, avec l’historien Henri Pradalier, sera suivie par le mini concert du jeune Septuor vocal masculin Terra d’Oc qui chantera des polyphonies occitanes et des chants sacrés.

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Place de l’Église Saint-Michel-de-Lanès 11410 Aude Occitanie +33 6 63 07 41 51 mariefrancecalmels@gmail.com

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English :

As part of European Heritage Days, on September 19, 2026, from 4:00 p.m. to 5:40 p.m., a guided tour of the Church of Saint-Michel-de-Lanès and its magnificent murals, led by historian Henri Pradalier, will be followed by a mini-concert by the young male vocal septet Terra d’Oc, who will perform Occitan polyphonic music and sacred songs.

L’événement JEP 2026 SAINT-MICHEL-DE-LANÈS Saint-Michel-de-Lanès a été mis à jour le 2026-07-15 par