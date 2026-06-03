Terrasses en fête Terraz alai Bayonne
Terrasses en fête Terraz alai Bayonne jeudi 3 septembre 2026.
Bayonne
Terrasses en fête Terraz alai
Divers lieux Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 19:00:00
fin : 2026-09-03 22:00:00
Date(s) :
2026-09-03
Des groupes locaux vous donnent rendez-vous au fil des rues et des terrasses de plusieurs cafés de Bayonne, tous les jeudis de l’été. .
Divers lieux Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Terrasses en fête Terraz alai
L’événement Terrasses en fête Terraz alai Bayonne a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Bayonne
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