Informations pratiques

Puygiron

Terre d’histoires Sur les pas des plantes et des villages perchés

1 Claux Puygiron Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

6 à 11 ans, livret ludique et cadeau offert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:15:00

fin : 2026-08-02 11:30:00

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-25

Partez à la rencontre des plantes sauvages de Drôme provençale. Vertus, usages et secrets des plantes qui soignent, au fil du village de Puygiron et de son panorama sur la vallée de la Valdaine. Une balade facile de 2h, entre nature et patrimoine.

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1 Claux Puygiron 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 50 71 61 contact@doroterra.com

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English :

Set out to discover the wild plants of the Drôme Provençale. Learn about the properties, uses, and secrets of these healing plants as you stroll through the village of Puygiron and take in the panoramic view of the Valdaine Valley. An easy 2-hour walk, combining nature and cultural heritage.

L’événement Terre d’histoires Sur les pas des plantes et des villages perchés Puygiron a été mis à jour le 2026-07-04 par Montélimar Tourisme Agglomération