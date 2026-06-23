Terreur | Théâtre Théâtre de la Fleuriaye Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 20:45 – 23:15

Gratuit : non De 24 € à 34 € selon la formule et l’emplacement choisis Billetterie :02 28 22 24 24Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18htheatre@mairie-carquefou.frwww.theatre-carquefou.fr Durée : 2h40 (avec entracte)À partir de 15 ans Tout public

Le 26 mai 2013, le Major Lars Koch, pilote de l’armée de l’air, a abattu un avion détourné par un terroriste, menaçant de s’écraser sur un stade rempli. Tous les passagers sont morts. Aujourd’hui, il comparaît pour homicide volontaire. La procureure et la défense s’affrontent : doit-on respecter les lois ou s’en affranchir pour le bien commun ?Le spectacle transcende ainsi le simple débat juridique pour aborder des questionnements philosophiques universels : la légitimité de l’action individuelle face à l’urgence collective, et la tension entre devoir moral et cadre légal.Sept comédiens et une scénographie en bois, inspirée des salles d’audience, recréent l’atmosphère d’un tribunal. Le public, transformé en jury, doit trancher. Une expérience théâtrale captivante, où chacun est poussé à confronter ses certitudes. — D’après Ferdinand von Schirach, traduction Michel Deutsch, publié chez l’Arche éditeurMise en scène : Gaël Le Guillou-CastelAvec : Nathan Bernat, Rozenn Fournier, Benoit Hattet, Tristan Rothhut, Chloé Maniscalco, David Maisse, Isabelle Séné, Lumière Julia Riggs, Gaël Le Guillou-Castel

Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 44470

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