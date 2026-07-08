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AGENDA · Lewarde

Terrils fleuris Lewarde

mercredi 8 juillet 2026 · Lewarde

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
59287 Lewarde
Département
Nord
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Lewarde

Terrils fleuris

Lewarde Nord

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-08-19

Activité manuelle pour que les enfants constituent leur mini-terril qui verdira au fil des jours
Les terrils n’ont pas fini de vous étonner !

Imaginez ces immenses montagnes noires qui, au fil des années, se parent de mille nuances de vert. Là où l’on extrayait autrefois le charbon, la nature a repris ses droits et offre aujourd’hui un refuge à une incroyable diversité de plantes et d’animaux.

De 10h à 12h, au cours de cet atelier, vos moufflets partiront à la découverte de cette biodiversité fascinante avant de mettre les mains à l’œuvre en réalisant leur propre mini-terril. Graines, terre et créativité se mêleront pour donner vie à une création unique qui évoluera de jour en jour. Une façon ludique d’observer la nature grandir… directement à la maison !

Tarif 5 € par personne. Sur réservation à reservations@chm-lewarde.com
La présence d’un adulte est obligatoire (2 adultes maximum par enfant).   .

Lewarde 59287 Nord Hauts-de-France +33 3 27 95 82 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A hands-on activity for children to build their own mini-mound, which will turn green as the days go by

L’événement Terrils fleuris Lewarde a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent

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