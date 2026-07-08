Informations pratiques

Lewarde

Terrils fleuris

Lewarde Nord

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-19

Activité manuelle pour que les enfants constituent leur mini-terril qui verdira au fil des jours

Les terrils n’ont pas fini de vous étonner !

Imaginez ces immenses montagnes noires qui, au fil des années, se parent de mille nuances de vert. Là où l’on extrayait autrefois le charbon, la nature a repris ses droits et offre aujourd’hui un refuge à une incroyable diversité de plantes et d’animaux.

De 10h à 12h, au cours de cet atelier, vos moufflets partiront à la découverte de cette biodiversité fascinante avant de mettre les mains à l’œuvre en réalisant leur propre mini-terril. Graines, terre et créativité se mêleront pour donner vie à une création unique qui évoluera de jour en jour. Une façon ludique d’observer la nature grandir… directement à la maison !

Tarif 5 € par personne. Sur réservation à reservations@chm-lewarde.com

La présence d’un adulte est obligatoire (2 adultes maximum par enfant). .

Lewarde 59287 Nord Hauts-de-France +33 3 27 95 82 82

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English :

A hands-on activity for children to build their own mini-mound, which will turn green as the days go by

L’événement Terrils fleuris Lewarde a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent