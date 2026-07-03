Informations pratiques

Lewarde

Grand jeu Les défis de Léon Delloye express

Lewarde Nord

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 16:30:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Participez au défi de Léon lors d’une course jalonnée d’épreuves physiques de quoi vivre une aventure ludique et conviviale.

Le géant Léon souffle sa deuxième bougie… et il vous réserve une fête pleine de surprises !

À l’occasion de son anniversaire, Léon vous invite à participer à une grande aventure où petits et grands devront unir leurs forces pour relever une série de défis. Épreuves physiques, jeux de précision, énigmes, observation… chaque mission réussie vous rapprochera de l’objectif final. Mais attention, quelques pièges se sont glissés sur le parcours et pourraient bien compliquer votre progression !

En famille ou entre amis, venez partager un moment convivial placé sous le signe du jeu, de la coopération et de la bonne humeur. Une aventure où l’esprit d’équipe sera la clé pour aider Léon à célébrer son anniversaire comme il se doit.

Rendez-vous le samedi 22 août 2026 à 16 h 30 pour 2 h 30 d’aventure.

Tout public à partir de 6 ans. Tarif 10 € par personne. Sur réservation à reservations@chm-lewarde.com. .

Lewarde 59287 Nord Hauts-de-France +33 3 27 95 82 82

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English :

Take part in Léon’s challenge during a race filled with physical challenges—it’s sure to be a fun and friendly adventure.

L’événement Grand jeu Les défis de Léon Delloye express Lewarde a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent