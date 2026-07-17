Journées européennes du patrimoine, Centre historique minier, Lewarde

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Centre historique minier Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le plus grand musée de la mine en France et parcourez gratuitement l’exposition La mine dans l’objectif !

Centre historique minier Rue d’Erchin, 59287 Lewarde, France Lewarde 59287 Nord Hauts-de-France +33327958282 https://www.chm-lewarde.com La fosse Delloye, de l’ancienne Compagnie des mines d’Aniche, commence son activité en 1931 pour la terminer en 1971. Elle a été baptisée en l’honneur de Joseph Delloye, Président du Conseil d’administration de la Compagnie des mines d’Aniche de 1921 à 1942. Jusqu’à un millier de personnes y ont travaillé, au plus fort moment de l’activité. Pendant les quarante années d’exploitation de la fosse, huit millions de tonnes de charbon ont été extraites du sous-sol. Le record de tonnage est atteint en 1963, avec 1 218 tonnes extraites par jour. Difficile à exploiter, le gisement devient peu rentable et l’exploitation s’arrête donc en 1971. À la même époque, la direction des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de- Calais est déjà persuadée de l’importance de la création d’un centre historique minier qui apporterait aux générations suivantes le témoignage de près de trois siècles d’activité minière, industrielle et sociale dans le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Parking gratuit dans l’enceinte du site. Accès routier ou en transports en commun.

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Séméniako, Michel – Saint-Éloy-les-Mines (Puy-de-Dôme), 2023 © Donation Michel Séméniako, ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, diffusion Signatures