Sainte-Barbe : visite et conférence « La mine dans l’objectif », Centre historique minier, Lewarde

Informations pratiques

Sainte-Barbe : visite et conférence « La mine dans l’objectif » Dimanche 29 novembre, 15h00 Centre historique minier Nord

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T15:00:00+01:00 – 2026-11-29T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-29T15:00:00+01:00 – 2026-11-29T17:00:00+01:00

Si l’activité minière s’est arrêtée dans le Bassin minier du Nord-Pas de Calais depuis plus de 30 ans, la fête de Sainte-Barbe reste un événement emblématique, synonyme de convivialité et de partage, encore très présent de nos jours. Chaque année, cette fête est un moment important de la programmation du Centre Historique Minier. Pour cette édition 2026, l’équipe du Centre vous propose une plongée immersive dans l’exposition La mine dans l’objectif.

Profitez d’une visite commentée exceptionnelle de l’exposition avec les commissaires : découvrez les photographes, les œuvres et les choix des thématiques.

Bénéficiez ensuite d’une conférence d’Anne Cook, chargée d’études documentaires du département de la photographie, et de Ronan Guinée, chargé de collections du département de la photographie, sur la Médiathèque du patrimoine et de la photographie et les fonds qui y sont conservés.

Centre historique minier Rue d’Erchin, 59287 Lewarde, France Lewarde 59287 Nord Hauts-de-France +33327958282 https://www.chm-lewarde.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 95 82 82 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@chm-lewarde.com »}] La fosse Delloye, de l’ancienne Compagnie des mines d’Aniche, commence son activité en 1931 pour la terminer en 1971. Elle a été baptisée en l’honneur de Joseph Delloye, Président du Conseil d’administration de la Compagnie des mines d’Aniche de 1921 à 1942. Jusqu’à un millier de personnes y ont travaillé, au plus fort moment de l’activité. Pendant les quarante années d’exploitation de la fosse, huit millions de tonnes de charbon ont été extraites du sous-sol. Le record de tonnage est atteint en 1963, avec 1 218 tonnes extraites par jour. Difficile à exploiter, le gisement devient peu rentable et l’exploitation s’arrête donc en 1971. À la même époque, la direction des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de- Calais est déjà persuadée de l’importance de la création d’un centre historique minier qui apporterait aux générations suivantes le témoignage de près de trois siècles d’activité minière, industrielle et sociale dans le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Parking gratuit dans l’enceinte du site. Accès routier ou en transports en commun.

Si l’activité minière s’est arrêtée dans le Bassin minier du Nord-Pas de Calais depuis plus de 30 ans, la fête de Sainte-Barbe reste un événement emblématique, synonyme de convivialité et de partage,…

René-Jacques – Meurchin (Pas-de-Calais), années 1950 © Donation René-Jacques, ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, diffusion GrandPalaisRmn Photo