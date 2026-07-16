Les ateliers des galibots – Ouvrez l’œil !, Centre historique minier, Lewarde

Informations pratiques

Les ateliers des galibots – Ouvrez l’œil ! Mercredi 28 octobre, 10h00 Centre historique minier Nord

5 € / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T10:00:00+01:00 – 2026-10-28T12:00:00+01:00

Fin : 2026-10-28T10:00:00+01:00 – 2026-10-28T12:00:00+01:00

A chaque période de vacances scolaires, le Centre Historique Minier propose des ateliers à vivre en famille.

Tu as entre 6 et 12 ans ? Alors emmène ton papa ou ta maman (ou ton papi ou ta tatie…) pour partager ensemble une activité ludique et découvrir l’univers de la mine grâce à un atelier artistique, scientifique voire sportif !

A l’occasion de l’exposition La mine dans l’objectif, l’équipe du Centre vous propose cet atelier « Ouvrez l’oeil ! » : à l’image des photographes présentés dans l’exposition, parcourez le site du Centre Historique Minier pour capter à votre tour l’univers de la mine.

(La présence d’un adulte est obligatoire – 2 adultes max./enfant).

Centre historique minier Rue d’Erchin, 59287 Lewarde, France Lewarde 59287 Nord Hauts-de-France +33327958282 https://www.chm-lewarde.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 95 82 82 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@chm-lewarde.com »}] La fosse Delloye, de l’ancienne Compagnie des mines d’Aniche, commence son activité en 1931 pour la terminer en 1971. Elle a été baptisée en l’honneur de Joseph Delloye, Président du Conseil d’administration de la Compagnie des mines d’Aniche de 1921 à 1942. Jusqu’à un millier de personnes y ont travaillé, au plus fort moment de l’activité. Pendant les quarante années d’exploitation de la fosse, huit millions de tonnes de charbon ont été extraites du sous-sol. Le record de tonnage est atteint en 1963, avec 1 218 tonnes extraites par jour. Difficile à exploiter, le gisement devient peu rentable et l’exploitation s’arrête donc en 1971. À la même époque, la direction des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de- Calais est déjà persuadée de l’importance de la création d’un centre historique minier qui apporterait aux générations suivantes le témoignage de près de trois siècles d’activité minière, industrielle et sociale dans le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Parking gratuit dans l’enceinte du site. Accès routier ou en transports en commun.

A chaque période de vacances scolaires, le Centre Historique Minier propose des ateliers à vivre en famille.

Ronis, Willy – Grève des mineurs, Saint-Étienne (Loire), 1948 © Donation Willy Ronis, ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, diffusion GrandPalaisRmn Photo