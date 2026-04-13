Territoire en Tension Orangerie du Thabor Rennes 22 – 28 juin Ille-et-Vilaine

Exposition de peintures et dessins de l’artiste Joëlle troussier .

Artiste peintre coloriste

C’est une artiste peintre française dont le parcours est nourri par plus de 20 années de création, d’exploration et de transmission.

Son univers singulier mêle figuration et abstraction dans une peinture intuitive, poétique et habitée où matière, regard et couleur dialoguent sans cesse.

Elle est particulièrement reconnue pour ses portraits féminins, ses paysages intérieurs, ses fleurs et ses natures vivantes.

Les visages qu´elle peint semblent suspendus dans le silence d’un instant : regards intenses, présence silencieuse, entre force et douceur. Inspirés autant par Klimt que par Modigliani, ses portraits incarnent une beauté intérieure, intime et universelle.

Son processus créatif est libre et instinctif. Elle travaille essentiellement à l’acrylique, au pinceau et au couteau, en multipliant les gestes : superpositions, strates, coulures, textures visibles. Sa palette est volontairement ouverte et expressive, passant des tons les plus doux aux contrastes les plus audacieux, toujours au service de la vibration du sujet. Elle décrit souvent la peinture comme une danse silencieuse entre émotion, geste et couleur. Coloriste hors pair, elle manie les couleurs avec une aisance déconcertante, créant des harmonies sensibles et vibrantes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-22T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-28T19:00:00.000+02:00

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Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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