Bray-sur-Seine

TERRITOIRES COMMUNS X CHAMPS DU SIGNE

47 rue Jules Ferry Bray-sur-Seine Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-30 2026-06-05 2026-06-06

Participez à une création artistique collective en Bassée-Montois

.

47 rue Jules Ferry Bray-sur-Seine 77480 Seine-et-Marne Île-de-France +33 6 33 48 26 13 alexia@5esaison.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in a collective artistic creation in the Bassée-Montois region

L’événement TERRITOIRES COMMUNS X CHAMPS DU SIGNE Bray-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-24 par Provins Tourisme entre Bassée, Montois et Provinois