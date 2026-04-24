TERRITOIRES COMMUNS X CHAMPS DU SIGNE Bray-sur-Seine
TERRITOIRES COMMUNS X CHAMPS DU SIGNE Bray-sur-Seine samedi 16 mai 2026.
Bray-sur-Seine
TERRITOIRES COMMUNS X CHAMPS DU SIGNE
47 rue Jules Ferry Bray-sur-Seine Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-30 2026-06-05 2026-06-06
Participez à une création artistique collective en Bassée-Montois
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47 rue Jules Ferry Bray-sur-Seine 77480 Seine-et-Marne Île-de-France +33 6 33 48 26 13 alexia@5esaison.net
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English :
Take part in a collective artistic creation in the Bassée-Montois region
L’événement TERRITOIRES COMMUNS X CHAMPS DU SIGNE Bray-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-24 par Provins Tourisme entre Bassée, Montois et Provinois