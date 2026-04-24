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TERRITOIRES COMMUNS X CHAMPS DU SIGNE Bray-sur-Seine

TERRITOIRES COMMUNS X CHAMPS DU SIGNE Bray-sur-Seine samedi 16 mai 2026.

Adresse : 47 rue Jules Ferry

Ville : 77480 Bray-sur-Seine

Département : Seine-et-Marne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif :

Bray-sur-Seine

TERRITOIRES COMMUNS X CHAMPS DU SIGNE

47 rue Jules Ferry Bray-sur-Seine Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-16 2026-05-30 2026-06-05 2026-06-06

Participez à une création artistique collective en Bassée-Montois
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47 rue Jules Ferry Bray-sur-Seine 77480 Seine-et-Marne Île-de-France +33 6 33 48 26 13  alexia@5esaison.net

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English :

Take part in a collective artistic creation in the Bassée-Montois region

L’événement TERRITOIRES COMMUNS X CHAMPS DU SIGNE Bray-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-24 par Provins Tourisme entre Bassée, Montois et Provinois