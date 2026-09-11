AGENDA · Pau
Territorialisation du polar, Médiathèque André Labarrère, Pau
dimanche 4 octobre 2026 · Médiathèque André Labarrère · Pau
Informations pratiques
Territorialisation du polar Dimanche 4 octobre, 14h30 Médiathèque André Labarrère Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T14:30:00+02:00 – 2026-10-04T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T14:30:00+02:00 – 2026-10-04T15:30:00+02:00
Entre représentation pittoresque et écriture des marges,
Dolores Redondo / Emmanuel Grand / Yan Lespoux
à l’EPN, Espace Public numérique
Médiathèque André Labarrère Place Marguerite Laborde 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0547051000 https://mediatheques.agglo-pau.fr
Biblis en folie 2026
© Julien Lutterbacher
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Foire de Pau Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Food festival Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Septemberfest Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Habitat, Services, Shopping et Loisirs Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Toy Party Parc des expositions Pau 11 septembre 2026