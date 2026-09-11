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Territorialisation du polar, Médiathèque André Labarrère, Pau

dimanche 4 octobre 2026 · Médiathèque André Labarrère · Pau

Territorialisation du polar, Médiathèque André Labarrère, Pau

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Médiathèque André Labarrère
Adresse
Place Marguerite Laborde 64000 Pau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques

Territorialisation du polar Dimanche 4 octobre, 14h30 Médiathèque André Labarrère Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T14:30:00+02:00 – 2026-10-04T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T14:30:00+02:00 – 2026-10-04T15:30:00+02:00

Entre représentation pittoresque et écriture des marges,
Dolores Redondo / Emmanuel Grand / Yan Lespoux
à l’EPN, Espace Public numérique

Médiathèque André Labarrère Place Marguerite Laborde 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0547051000 https://mediatheques.agglo-pau.fr
Biblis en folie 2026

© Julien Lutterbacher

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