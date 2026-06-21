Terroir et Trouvailles / Fête de village / Marché Le Mesnil-Thomas samedi 4 juillet 2026.

Le Mesnil-Thomas

Terroir et Trouvailles / Fête de village / Marché

Le Mesnil-Thomas Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 23:30:00

Date(s) :

2026-07-04

L’amicale du Mesnil Thomas vous propose une journée sous le signe du terroir. Venez à la rencontre de producteurs et artisans locaux. Un marché accompagné d’animations, concert, buvette tout au long de la journée. Diner sur réservation.

L’amicale du Mesnil Thomas vous propose une journée sous le signe du terroir. Venez à la rencontre de producteurs et artisans locaux. Un marché accompagné d’animations, concert, buvette tout au long de la journée. Diner sur réservation. .

Le Mesnil-Thomas 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire l-amicale-du-mesnil-thomas@laposte.net

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English :

The Mesnil Thomas Community Association invites you to a day celebrating local culture. Come meet local producers and artisans. The market will feature entertainment, a concert, and a refreshment stand throughout the day. Dinner is available by reservation.

L’événement Terroir et Trouvailles / Fête de village / Marché Le Mesnil-Thomas a été mis à jour le 2026-06-21 par OTs DU PERCHE