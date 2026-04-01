Tes premiers matchs de tennis Hettange-Grande
Tes premiers matchs de tennis Hettange-Grande samedi 25 avril 2026.
Hettange-Grande
Tes premiers matchs de tennis
Rue du Chanoine Hennequin Hettange-Grande Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 16:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Venez jouer avec les copains !
Venez faire vos premiers matchs dans une ambiance ludique et bienveillante. Au programme Petits matchs adaptés, goûter et remise de prix. Sur inscription.Enfants
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Rue du Chanoine Hennequin Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 6 82 95 92 17 info@tchg.fr
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English :
Come and play with your friends!
Come and play your first matches in a fun and friendly atmosphere. Program: adapted games, snack and prize-giving. Registration required.
L’événement Tes premiers matchs de tennis Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-04-09 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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