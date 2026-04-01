Hettange-Grande

Tes premiers matchs de tennis

Rue du Chanoine Hennequin Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez jouer avec les copains !

Venez faire vos premiers matchs dans une ambiance ludique et bienveillante. Au programme Petits matchs adaptés, goûter et remise de prix. Sur inscription.Enfants

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Rue du Chanoine Hennequin Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 6 82 95 92 17 info@tchg.fr

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English :

Come and play with your friends!

Come and play your first matches in a fun and friendly atmosphere. Program: adapted games, snack and prize-giving. Registration required.

L’événement Tes premiers matchs de tennis Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-04-09 par OT CATTENOM ET ENVIRONS