Conférence Giuseppe Garibaldi et l’unification de l’Italie Hettange-Grande
Conférence Giuseppe Garibaldi et l’unification de l’Italie Hettange-Grande dimanche 19 avril 2026.
Hettange-Grande
Conférence Giuseppe Garibaldi et l’unification de l’Italie
15 rue du Chanoine Hennequin Hettange-Grande Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 11:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Découvrez la vie de Giuseppe Garibaldi, l’un des pères fondateurs de l’Italie.
Le Club Philatélique Hettangeois vous invite à une rencontre passionnante mêlant histoire et philatélie ! Dr Bernard Renauld, orateur reconnu, vous propose une causerie captivante sur Giuseppe Garibaldi et l’unification de l’Italie . Une présentation enrichie de nombreux timbres en lien avec cette période historique.
Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir une page majeure de l’histoire italienne, à travers le regard passionné d’un spécialiste.Tout public
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15 rue du Chanoine Hennequin Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 51 81 99
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English :
Discover the life of Giuseppe Garibaldi, one of Italy’s founding fathers.
The Club Philatélique Hettangeois invites you to a fascinating encounter combining history and philately! Renowned speaker Dr Bernard Renauld will give a captivating talk on Giuseppe Garibaldi and the unification of Italy . A presentation enriched by numerous stamps relating to this historic period.
A great opportunity to discover or rediscover a major page in Italian history, through the passionate eyes of a specialist.
L’événement Conférence Giuseppe Garibaldi et l’unification de l’Italie Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-04-10 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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