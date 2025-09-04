TESTAMENT Mende

Canada, 2023, 1h 55min, comédie réalisée par Denys Arcand avec Rémy Girard, Sophie Lorain, Marie-Mai Bouchard.

Jean-Michel, archiviste retraité de 70 ans, voit la directrice de la maison de retraite dans laquelle il se trouve aux prises avec un sit-in organisé par dejeunes manifestants. Ces derniers considèrent que la fresque ornant l’établissement illustre un propos raciste elle représente Jacques Cartier rencontrant les Amérindiens Mohawks. Les médias s’emparent de l’affaire…

Le sujet principal du film est le prétexte que choisit Denys Arcand pour dénoncer, avec l’humour qu’on lui connaît, les travers et les incohérences de la société canadienne.

Beaucoup de sujets se croisent dans ce film considéré comme la fin de sa trilogie commencée avec Le déclin de l’empire américain et Les Invasions barbares.

Projection organisée par le Ciné-Club Mendois dans le cadre de la saison 2025/2026 .

English :

The film?s main subject is the pretext chosen by Denys Arcand to denounce, with his trademark humor, the shortcomings and inconsistencies of Canadian society

canadian society.

Many subjects intersect in this film, considered to be the end of the trilogy he began with The Decline of the American Empire and The Barbarian Invasions.

German :

Das Hauptthema des Films ist der Vorwand, den Denys Arcand wählt, um mit seinem bekannten Humor die Fehler und Ungereimtheiten der kanadischen Gesellschaft anzuprangern

der kanadischen Gesellschaft.

Viele Themen kreuzen sich in diesem Film, der als Abschluss seiner Trilogie gilt, die mit Der Untergang des amerikanischen Imperiums und Die barbarischen Invasionen begann.

Italiano :

Il soggetto principale del film è il pretesto scelto da Denys Arcand per denunciare, con l’umorismo che lo contraddistingue, le carenze e le incongruenze della società canadese

la società canadese.

Molti argomenti si intersecano in questo film, considerato la conclusione della trilogia iniziata con Il declino dell’impero americano e Le invasioni barbariche.

Espanol :

El tema principal de la película es el pretexto elegido por Denys Arcand para denunciar, con su humor característico, las carencias e incoherencias de la sociedad canadiense

la sociedad canadiense.

Muchos temas se entrecruzan en esta película, considerada como el final de la trilogía que inició con La decadencia del imperio americano y Las invasiones bárbaras.

