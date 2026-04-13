Tests de vélos pour tous !, Magasin Cyclist., Saint-Pair-sur-Mer
Tests de vélos pour tous !, Magasin Cyclist., Saint-Pair-sur-Mer mardi 12 mai 2026.
Tests de vélos pour tous ! 12 – 16 mai Magasin Cyclist. Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T09:00:00+02:00 – 2026-05-12T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T09:00:00+02:00 – 2026-05-16T19:00:00+02:00
Du mardi 12 au samedi 16 mai, venez librement tester des vélos électriques, cargos et vélos pliants. L’équipe sera là pour vous accompagner, vous conseiller.
Magasin Cyclist. 130 Rue des Ecrehous, 50380 Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « cyclist.magasin@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 49 71 59 82 »}]
Venez tester des vélos électriques, cargos et vélos pliants.
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