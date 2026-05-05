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Tête-à-tête avec la commissaire de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Tête-à-tête avec la commissaire de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Tête-à-tête avec la commissaire de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Tarif : Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée

Tête-à-tête avec la commissaire de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Jeudi 18 juin, 12h30 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T12:30:00+02:00 – 2026-06-18T13:30:00+02:00
Fin : 2026-06-18T12:30:00+02:00 – 2026-06-18T13:30:00+02:00

Découvrez l’exposition Odyssée de l’oubli d’Anne et Patrick Poirier en compagnie de Marie Dupas, commissaire de l’exposition.
Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2604439186490401085 »}]
Par Marie Dupas, commissaire de l’exposition

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