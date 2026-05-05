Tête-à-tête avec la commissaire de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Tête-à-tête avec la commissaire de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Jeudi 18 juin, 12h30 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€

Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T12:30:00+02:00 – 2026-06-18T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-18T12:30:00+02:00 – 2026-06-18T13:30:00+02:00

Découvrez l’exposition Odyssée de l’oubli d’Anne et Patrick Poirier en compagnie de Marie Dupas, commissaire de l’exposition.

Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2604439186490401085 »}]

Par Marie Dupas, commissaire de l’exposition