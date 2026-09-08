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Tête-à-tête avec un artiste : David Ryan Musée d’arts de Nantes Nantes
jeudi 5 novembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 12:30 – 13:30
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte
En présence de Marie Dupas, responsable de la collection Art contemporain au Musée d’arts de Nantes et commissaire de l’exposition Plants and people et de l’artiste David Ryan.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860903550400300
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