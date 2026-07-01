AGENDA · Chirac-Bellevue
The Abraxas Group Chirac-Bellevue
samedi 11 juillet 2026 · Chirac-Bellevue
Informations pratiques
Chirac-Bellevue
The Abraxas Group
1 route de Chirac-Bellevue Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Soirée qui fait groover avec The Abraxas Group
Menu à 20€ ; paëlla et dessert sur réservations .
1 route de Chirac-Bellevue 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 07 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : The Abraxas Group
L’événement The Abraxas Group Chirac-Bellevue a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Chirac-Bellevue (Corrèze)
- So Frenchy en concert Chirac-Bellevue 15 août 2026