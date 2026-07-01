Informations pratiques

Chirac-Bellevue

The Abraxas Group

1 route de Chirac-Bellevue Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Soirée qui fait groover avec The Abraxas Group

Menu à 20€ ; paëlla et dessert sur réservations .

1 route de Chirac-Bellevue 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 07 51

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English : The Abraxas Group

L’événement The Abraxas Group Chirac-Bellevue a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze