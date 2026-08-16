The Amber Day centre culturel à Montours Les Portes du Coglais

Informations pratiques

Les Portes du Coglais

The Amber Day

centre culturel à Montours 1 rue Saint Malaine Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 16:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Née à Lafayette aux Etats-Unis, d’une famille de musiciens, Rachel Baum baigne dans le milieu du folk et du bluegrass depuis toute petite. Musicienne autodidacte, elle monte The Amber Day avec 3 musiciens épris d’Americana au sein duquel elle chante des histoires où l’intime tutoie l’universel servies par sa voix singulière. Aller sans retour vers l’Amérique des grands espaces, Netflix ne s’y est pas trompé en sélectionnant une des compositions du groupe pour illustrer un épisode de Ma vie avec les Walter boys. Une perle de musique pop dans la plus pure tradition folk américaine. .

centre culturel à Montours 1 rue Saint Malaine Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 17 07

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English :

L’événement The Amber Day Les Portes du Coglais a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne