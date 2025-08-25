The Australian Pink Floyd Show Adidas Arena Paris

The Australian Pink Floyd Show Adidas Arena Paris mercredi 18 mars 2026.

The Australian Pink Floyd Show incarne le tout premier

spectacle hommage à Pink Floyd, unanimement salué par le public et présenté à

guichets fermés dans de nombreux pays.

Le groupe a également participé à la célébration du 50ème

anniversaire de David Gilmour qui les a même rejoints sur scène avec Rick

Wright.

The Australian Pink Floyd Show propose un spectacle

époustouflant avec des jeux de lumière et de lasers saisissants, des

projections vidéo immersives, des écrans LED haute résolution à la pointe des

dernières technologies, des effets spéciaux soignés et les incontournables

structures gonflables géantes reconnaissables qui sont la signature du show

dans la plus pure tradition de Pink Floyd.

The Australian Pink Floyd Show revient pour une nouvelle serie de concerts exceptionnels en mars 2026 et sera à l’Adidas Arena Paris le 18 mars !

Le mercredi 18 mars 2026

de 20h00 à 23h00

payant

57,50 euros.

Tout public.

Adidas Arena 56 Boulervard Ney 75018 Paris

https://www.gdp.fr/en/artistes/the-australian-pink-floyd-show