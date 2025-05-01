The boy and the light – Théâtre La Flèche

Informations pratiques

Gabriel Draper enquête sur la disparition de son cousin, Fionn, parti a dix ans suivre une mystérieuse lumière dans les montagnes irlandaises. À travers les lettres et chansons qu’il a laissées derrière lui, nous découvrons les paysages et les personnages qui ont jonché sa fuite, qui ont habité son mal-être.

Seul en scène. Sur les traces de Fionn, un enfant parti seul dans la montagne irlandaise.

Du vendredi 09 octobre 2026 au vendredi 11 décembre 2026 :

vendredi

de 19h00 à 19h50

payant

De 15 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-09T22:00:00+02:00

fin : 2026-12-11T20:50:00+01:00

Date(s) : 2026-10-09T19:00:00+02:00_2026-10-09T19:50:00+02:00;2026-10-16T19:00:00+02:00_2026-10-16T19:50:00+02:00;2026-10-23T19:00:00+02:00_2026-10-23T19:50:00+02:00;2026-10-30T19:00:00+02:00_2026-10-30T19:50:00+02:00;2026-11-06T19:00:00+02:00_2026-11-06T19:50:00+02:00;2026-11-13T19:00:00+02:00_2026-11-13T19:50:00+02:00;2026-11-20T19:00:00+02:00_2026-11-20T19:50:00+02:00;2026-11-27T19:00:00+02:00_2026-11-27T19:50:00+02:00;2026-12-04T19:00:00+02:00_2026-12-04T19:50:00+02:00;2026-12-11T19:00:00+02:00_2026-12-11T19:50:00+02:00



https://theatrelafleche.fr/la-saison/the-boy-and-the-light/



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