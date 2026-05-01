The Clean Project Festival – Mégothon 2026 Place de la Bastille 75011

Samedi 30 mai, dans le cadre du Mégothon 2026, rejoignez Pierre-Ambroise Bosse et sa team de personnalités engagées pour vivre l’expérience The Clean Project Festival à Paris Bastille !

Le Mégothon, c’est la plus grande mobilisation citoyenne anti-mégots de France : une semaine entière de collecte partout en France, du 23 au 30 mai 2026.

Une journée immersive, festive et citoyenne. Entrée libre et gratuite.

FIL ROUGE : UN ÉCO-VILLAGE EXPÉRIENCES POUR PETITS ET GRANDS !

SAMEDI 30 MAI (Dès 9h30)

Un Cleanup fil rouge (collecte de mégots toute la journée !)

Des Éco-Expériences / Animations / Ateliers pédagogiques et ludiques (dizaines d’exposants engagés)

Une zone restauration/buvette disponible durant l’ensemble du Festival !

De la sensibilisation, du sport, de la musique avec un stand Karaoké expérience.. et tout plein d’autres surprises au RDV !

ÉCO-GAMES MÉGOTHON (10h – 12h30)

Associations, clubs, citoyens : formez une équipe et challengez-vous dans un défi de collecte de mégots avec classement live !

PLÉNIÈRE : ON PARLE VRAI (12h – 14h)

Tables rondes et prises de parole d’acteurs engagés sur la pollution aux mégots et les solutions citoyennes qui marchent. Avec un focus spécial Eau de Paris.

CLEAN PROJECT CHALLENGE (14h – 17h30)

Le temps fort de la journée. Rejoignez une équipe, ramassez un maximum de mégots en live autour de la Bastille aux côtés de personnalités du sport, de la culture et de l’influence. À 18h, annonce des résultats officiels du Mégothon 2026 sur toute la France.

THE KARAOKE PROJECT (18h15 – 22h)

L’after-challenge musical pour clôturer la journée dans la joie et la bonne humeur !

Accès : Place de la Bastille, Paris 12e. Métro Bastille (lignes 1, 5, 8). Entrée libre et gratuite.

The Clean Project, le festival éco-citoyen qui fait bouger la France, s’installe en plein coeur de Paris !

Le samedi 30 mai 2026

de 09h30 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T12:30:00+02:00

fin : 2026-05-31T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T09:30:00+02:00_2026-05-30T22:00:00+02:00

Place de la Bastille Place de la Bastille 75011 Accès métro Ligne 1, 5, 8 : Bastille (Conseil : Sortie 6 Henri IV ou Sortie 3 Opéra Bastille)75011

https://www.thecleanproject.fr +33675655285 bryan@thecleanproject.fr



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