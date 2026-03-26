Thé dansant à St Germain-Beaupré Salle des Loisirs Saint-Germain-Beaupré
Thé dansant à St Germain-Beaupré Salle des Loisirs Saint-Germain-Beaupré dimanche 6 septembre 2026.
Thé dansant à St Germain-Beaupré
Salle des Loisirs 15 Route du Boucheron Saint-Germain-Beaupré Creuse
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Thé dansant organisé par le Comité des Fêtes de St Germain-Beaupré. Et animé par l’orchestre de Pascal Terrible.
Réservation de table conseillée.
Une pâtisserie offerte avec l’entrée. .
Salle des Loisirs 15 Route du Boucheron Saint-Germain-Beaupré 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 76 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Thé dansant à St Germain-Beaupré Saint-Germain-Beaupré a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pays Sostranien
À voir aussi à Saint-Germain-Beaupré (Creuse)
- Thé dansant à St Germain-Beaupré salle des loisirs Saint-Germain-Beaupré 29 mars 2026
- Stage de cirque route du Boucheron Saint-Germain-Beaupré 25 avril 2026
- Circuit pédestre n° 5 Forgevieille Saint-Germain-Beaupré Creuse 1 mai 2026
- Fête de l’automne Saint-Germain-Beaupré 1 mai 2026
- Fête du printemps brocante Saint-Germain-Beaupré 1 mai 2026