Thé dansant à St Germain-Beaupré Salle des Loisirs Saint-Germain-Beaupré

Thé dansant à St Germain-Beaupré

Salle des Loisirs 15 Route du Boucheron Saint-Germain-Beaupré Creuse

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Thé dansant organisé par le Comité des Fêtes de St Germain-Beaupré. Et animé par l’orchestre de Pascal Terrible.

Réservation de table conseillée.

Une pâtisserie offerte avec l’entrée. .

Salle des Loisirs 15 Route du Boucheron Saint-Germain-Beaupré 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 76 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Thé dansant à St Germain-Beaupré Saint-Germain-Beaupré a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pays Sostranien