AGENDA · Auxon
Thé dansant Auxon
jeudi 24 septembre 2026 · Auxon
Informations pratiques
Auxon
Thé dansant
Auxon Aube
Tarif : – – Eur
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 14:00:00
fin : 2026-09-24 18:30:00
Date(s) :
2026-09-24
Jeudi 24 septembre AUXON Thé dansant. De 14h à 18h30.
Thé dansant animé par Jean-Baptiste Vaz.
Entrée 12€ avec pâtisserie.
Contacts +33 (0)6 71 17 55 59 / +33 (0)6 09 99 24 06 12 .
Auxon 10130 Aube Grand Est +33 6 09 99 24 06
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English :
L’événement Thé dansant Auxon a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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