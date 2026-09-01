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AGENDA · Auxon

Thé dansant Auxon

jeudi 24 septembre 2026 · Auxon

Thé dansant Auxon

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
10130 Auxon
Département
Aube
Tarif
12 Tarif de base plein tarif

Auxon

Thé dansant

Auxon Aube

Tarif : – – Eur
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 14:00:00
fin : 2026-09-24 18:30:00

Date(s) :
2026-09-24

Jeudi 24 septembre AUXON Thé dansant. De 14h à 18h30.

Thé dansant animé par Jean-Baptiste Vaz.

Entrée 12€ avec pâtisserie.

Contacts +33 (0)6 71 17 55 59 / +33 (0)6 09 99 24 06 12  .

Auxon 10130 Aube Grand Est +33 6 09 99 24 06 

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English :

L’événement Thé dansant Auxon a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance

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