Thé dansant avec Chantal Soulu Domaine El Campo Salle de réception Mées
Thé dansant avec Chantal Soulu Domaine El Campo Salle de réception Mées jeudi 9 avril 2026.
Thé dansant avec Chantal Soulu
Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées Landes
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Découvrez le talent et le dynamisme de Chantal Soulu, une artiste reconnue comme la véritable fée du musette . Avec sa voix envoûtante et son énergie communicative, elle saura vous faire danser et vibrer tout au long de l’après-midi.
Votre entrée inclut
L’accès à la piste de danse et une boisson offerte pour vous rafraîchir entre deux pas de danse.
Billetterie sur place.
On vous attend nombreux pour partager un beau moment convivial ! .
Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 37 04 info@elcampo.fr
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English : Thé dansant avec Chantal Soulu
L’événement Thé dansant avec Chantal Soulu Mées a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Grand Dax
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