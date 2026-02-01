Thé dansant Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS

Musiques variées (danses de salon et en ligne), piste de danse ouverte à tous et pause gourmande autour d’un thé ou d’un café. Pensez à apporter vos gourmandises préférées.

Un après-midi convivial dédié à la danse et à la détente.

Le vendredi 13 février 2026

de 14h30 à 17h00

gratuit Public adultes.

Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20-24 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS

https://marcsangnier.aniapp.fr +33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr



