Thé dansant Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS
Thé dansant Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS vendredi 13 février 2026.
Musiques variées (danses de salon et en ligne), piste de danse ouverte à tous et pause gourmande autour d’un thé ou d’un café. Pensez à apporter vos gourmandises préférées.
Un après-midi convivial dédié à la danse et à la détente.
Le vendredi 13 février 2026
de 14h30 à 17h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-13T15:30:00+01:00
fin : 2026-02-13T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-13T14:30:00+02:00_2026-02-13T17:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20-24 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS
https://marcsangnier.aniapp.fr +33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Marc Sangnier et trouvez le meilleur itinéraire