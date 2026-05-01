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Thé dansant Chénérailles

Thé dansant Chénérailles

Thé dansant Chénérailles dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Eglise Saint-Barthélémy

Ville : 23130 Chénérailles

Département : Creuse

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Chénérailles

Thé dansant

Eglise Saint-Barthélémy Chénérailles Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:30:00
fin : 2026-05-24 19:30:00

Date(s) :
2026-05-24

Chénérailles
Thé dansant avec l’orchestre Jérôme & Co
Organisé par le Club des 3 chênes
Réservations 06 81 68 57 37   .

Eglise Saint-Barthélémy Chénérailles 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 68 57 37 

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Chénérailles a été mis à jour le 2026-05-07 par Marche et Combraille en Aquitaine