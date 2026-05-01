Thé dansant Chénérailles
Thé dansant Chénérailles dimanche 24 mai 2026.
Chénérailles
Thé dansant
Eglise Saint-Barthélémy Chénérailles Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:30:00
fin : 2026-05-24 19:30:00
Date(s) :
2026-05-24
Chénérailles
Thé dansant avec l’orchestre Jérôme & Co
Organisé par le Club des 3 chênes
Réservations 06 81 68 57 37 .
Eglise Saint-Barthélémy Chénérailles 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 68 57 37
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English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Chénérailles a été mis à jour le 2026-05-07 par Marche et Combraille en Aquitaine