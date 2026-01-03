THÉ DANSANT Clermont-l’Hérault

THÉ DANSANT Clermont-l’Hérault dimanche 18 janvier 2026.

Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-01-18
2026-01-18

Après midi dansant autour du groupe Trio Allegro .
Le tarif comprend différentes boissons à volonté et 3 mignardises.
Sur inscription.
Organisé par l’association Festivités Clermontaises.   .

Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 77 13 76 26  festivite-clermontaise@laposte.net

English :

Organized by the Festivités Clermontaises association.

