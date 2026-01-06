Clermont-l’Hérault

LES RUFFES DU SALAGOU

Face au camping club lac du Salagou Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Randonnées VTT de 11 à 70 km.

Randonnées VTT adulte de 27 à 70 km.

Un circuit enfants de 11 km.

Tous les parcours sont ouverts aux gravels

Accueil à partir de 7h.

Café d’accueil, ravitaillement, boisson offerte à l’arrivée.

Organisé par le VTT CANET LOISIRS .

Face au camping club lac du Salagou Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 7 43 66 71 52 vttcanetloisirs@free.fr

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English : LES RUFFES DU SALAGOU

Mountain bike tours from 11 to 70 km.

L’événement LES RUFFES DU SALAGOU Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS