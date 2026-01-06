LES RUFFES DU SALAGOU Clermont-l’Hérault
LES RUFFES DU SALAGOU Clermont-l’Hérault dimanche 14 juin 2026.
Clermont-l’Hérault
LES RUFFES DU SALAGOU
Face au camping club lac du Salagou Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Randonnées VTT de 11 à 70 km.
Randonnées VTT adulte de 27 à 70 km.
Un circuit enfants de 11 km.
Tous les parcours sont ouverts aux gravels
Accueil à partir de 7h.
Café d’accueil, ravitaillement, boisson offerte à l’arrivée.
Organisé par le VTT CANET LOISIRS .
Face au camping club lac du Salagou Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 7 43 66 71 52 vttcanetloisirs@free.fr
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English : LES RUFFES DU SALAGOU
Mountain bike tours from 11 to 70 km.
L’événement LES RUFFES DU SALAGOU Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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