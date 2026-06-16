Clermont-l’Hérault

QUARTIERS D’ÉTÉ BRICOLAGE, JEUX & MÉCANIQUE

Rue du Marché Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

À Clermont, l’été se vit au rythme de soirées conviviales et musicales ouvertes à tou(te)s. Ce riche programme est complété par des animations gratuites faisant vivre les quartiers, avec des sorties, des ateliers, du sport, de la culture et des moments conviviaux.

Au programme du jour répare-café, atelier bricolage, roulotte à jeux et musique verte !

Un été à vivre ensemble !

À Clermont, l’été se vit au rythme de soirées conviviales et musicales ouvertes à tou(te)s. Ce riche programme est complété par des animations gratuites faisant vivre les quartiers, avec des sorties, des ateliers, du sport, de la culture et des moments conviviaux.

Au programme du jour répare-café, atelier bricolage, roulotte à jeux et musique verte !

Venez seul, en famille ou entre amis, et partagez un été riche en découvertes et en rencontres ! .

Rue du Marché Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 In Clermont, summer is all about fun, musical evenings open to everyone. This rich program is complemented by free activities that bring the neighborhoods to life, featuring outings, workshops, sports, culture, and social gatherings.

Today’s lineup: coffee shop, DIY workshop, game wagon, and eco-friendly music!

L’événement QUARTIERS D’ÉTÉ BRICOLAGE, JEUX & MÉCANIQUE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS