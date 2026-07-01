Thé dansant Salle des fêtes Coux

Informations pratiques

Coux

Thé dansant

Salle des fêtes Avenue de la République Coux Charente-Maritime

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

L’association danses et loisirs vous propose un thé dansant à la salle des Fêtes de Coux.

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Salle des fêtes Avenue de la République Coux 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 23 79

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English :

The Danses et Loisirs association is hosting a dance party at the Salle des Fêtes in Coux.

L’événement Thé dansant Coux a été mis à jour le 2026-07-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge