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AGENDA · Coux

Thé dansant Salle des fêtes Coux

dimanche 19 juillet 2026 · Salle des fêtes · Coux

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Avenue de la République
Ville
17130 Coux
Département
Charente-Maritime
Tarif
11 11 11

Coux

Thé dansant

Salle des fêtes Avenue de la République Coux Charente-Maritime

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:30:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-07-19 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

L’association danses et loisirs vous propose un thé dansant à la salle des Fêtes de Coux.
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Salle des fêtes Avenue de la République Coux 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 23 79 

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English :

The Danses et Loisirs association is hosting a dance party at the Salle des Fêtes in Coux.

L’événement Thé dansant Coux a été mis à jour le 2026-07-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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