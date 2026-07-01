Thé dansant Salle des fêtes Coux
dimanche 19 juillet 2026 · Salle des fêtes · Coux
Informations pratiques
Coux
Thé dansant
Salle des fêtes Avenue de la République Coux Charente-Maritime
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
L’association danses et loisirs vous propose un thé dansant à la salle des Fêtes de Coux.
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Salle des fêtes Avenue de la République Coux 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 23 79
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English :
The Danses et Loisirs association is hosting a dance party at the Salle des Fêtes in Coux.
L’événement Thé dansant Coux a été mis à jour le 2026-07-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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