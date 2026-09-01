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AGENDA · Orval

Thé dansant du Kiwanis Club Orval

samedi 19 septembre 2026 · Orval

Thé dansant du Kiwanis Club Orval

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Avenue de Sully
Ville
18200 Orval
Département
Cher
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Orval

Thé dansant du Kiwanis Club

Avenue de Sully Orval Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Au profit des oeuvres sociales du Kiwanis Club Saint-Amandois
Animé par David Kasmarek. 12  .

Avenue de Sully Orval 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 7 46 63 99 23 

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English :

To benefit the charitable programs of the Kiwanis Club of Saint-Amand

L’événement Thé dansant du Kiwanis Club Orval a été mis à jour le 2026-08-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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