AGENDA · Orval
Thé dansant du Kiwanis Club Orval
samedi 19 septembre 2026 · Orval
Informations pratiques
Orval
Thé dansant du Kiwanis Club
Avenue de Sully Orval Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Au profit des oeuvres sociales du Kiwanis Club Saint-Amandois
Animé par David Kasmarek. 12 .
Avenue de Sully Orval 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 7 46 63 99 23
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English :
To benefit the charitable programs of the Kiwanis Club of Saint-Amand
L’événement Thé dansant du Kiwanis Club Orval a été mis à jour le 2026-08-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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